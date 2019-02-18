فيديو.. وزارة الداخلية تحبط تهريب آثار ومواد مخدرة وبضائع

"آثار ومواد مخدرة وبضائع" أحبطت وزارة الداخلية تهريبها عبر المنافذ والموانىء المختلفة، حيث تمكنت الإدارة العامة لأمن الموانئ خلال 24 ساعة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث نجحت وحدة مباحث منفذ أرقين البرى في ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، أثناء إنهاء إجراءات سفره، وبحوزته "160000 قرص و15 أمبول من العقاقير الطبية لعلاج مختلف الأمراض" كان يخفيها داخل أمتعته بقصد تهريبها إلى خارج البلاد بالمخالفة للقانون.

وتمكنت وحدة مباحث مطار الغردقة من ضبط الراكب "محمد . ج" يحمل جنسية إحدى الجول الأجنبية من أصل مصرى ومقيم بالدقهلية أثناء وصوله البلاد قادماً من إحدى الدول الأجنبية، وبحوزته "100 قرص مخدر ، و57600 قرص سكر دايت، كميه كبيرة من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة والأحذية" كان يخفيها داخل حقائبه، بقصد تهريبها إلى داخل البلاد.

وأثمرت جهود الأمن بمطار شرم الشيخ عن ضبط أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول الأجنبية، وبحوزته "4800 قرص بيضاء اللون مجهولة النوع والمصدر يشتبه فى كونها لعقار مخدر"كان يخفيها داخل كيس بلاستيكى ضمن أمتعته.

وتمكنت وحدة مباحث مطار برج العرب من ضبط الراكب "محمد.م.ع" مقيم بالمنوفية أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول العربية، وبحوزته "18 قطعة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه فى أثريتها" كان يخفيها داخل حقيبة ضمن أمتعته بقصد تهريبها إلى خارج البلاد.

وأسفرت جهود مباحث منفذ السلوم عن ضبط شخص أثناء قدومه للبلاد من إحدى الدول العربية بالسيارة نقل ومقطورة رقم ( ق ف ب 7869 ) وبحوزته "172 عبوة مستحضرات تجميل" كان يخفيها داخل السيارة بقصد تهريبها إلى داخل البلاد، وضبط 3 أشخاص بحوزتهم 253 خرطوشة سجائر، بقصد تهريبها.

وجاء ذلك فى إطار جهود الجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرام التهريب بشتى صورها لما لها من تأثير سلبى على الإقتصاد، وذلك من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ الشرعية للبلاد وتكثيف الجهود لرفع معدلات الضبط.