فيديو.. دار الإفتاء تجيب عن حكم الشرع فى ظلم الأخ لأخيه والتعدى على حقوقه ؟

كتبت سارة الباز

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطن ورد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بخصوص ظلم الأخ لأخيه، جاء فى نصه: (ما حكم الشرع في ظلم الأخ لأخيه والتعدي على حقوقه؟).

وأجاب الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: (حينما سألت السيدة زينب رضى الله عنها رسول الله فى التصدق على عبد الله بن مسعود رضى الله عنه، أجابها بأن لها أجران، أجر الصدقة، والقرابة؛ وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن نضيع قرابتنا ورحمنا، وأخبرنا أن الله يغضب على من يضيعها، وظلم الأخ هو ظلم وتعدى على صلة الرحم؛ لذا اتقوا الله فى قراباتكم، واحذروا من أن تجمعوا بين خسة الظلم وتضييع قراباتكم وأرحامكم).