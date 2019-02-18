video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 10:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديوجراف.. 10معلومات عن مشروع تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

الإثنين، 18 فبراير 2019 09:46 م
فيديوجراف.. 10معلومات عن مشروع تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي مجلس النواب
سمر سلامة
إضافة تعليق

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى.

وينشر  "دوت مصر" معلومات رئيسية عن المشروع وفلسفته..

 

       •      يضم كل نشاط يهدف لتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات

       •      يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية

       •      يحقق حماية الدولة للأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية

       •      ينظم نشاط التمويل الاستهلاكي الحالي الذي يتم خارج القطاع المصرفي

       •      يستهدف إدراج هذا النشاط داخل مظلة رقابية لتحقيق الاستقرار والشفافية

       •      يتيح للقطاع العائلي زيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية

       •      يؤدي لتحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي

       •      تقتصر مواد المشروع على أنشطة التمويل الاستهلاكي

       •      تحديد الجهات المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن هذا القانون

       •      النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي


إضافة تعليق

اخبار البرلمان

مجلس النواب

البرلمان

التمويل الاستهلاكى

الرقابه الماليه

الحكومه




لا تفوتك
فيديو.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 6 أيام.. أبرزها طرح عملة معدنية بـ100جنيه

فيديو.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 6 أيام.. أبرزها طرح عملة معدنية بـ100جنيه

التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل مارس المقبل

التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل مارس المقبل

مش أى نجم ينفع كرتون.. تعرف على النجوم الأكثر شهرة فى أفلام ديزنى.. عبد الوارث عسر له السبق.. الفخرانى وعبلة كامل ومنى زكي وهنيدى والسقا وحماقى برعوا فى الدبلجة.. وأبوزهرة كافأته ديزنى بـ 10 آلاف دولار

مش أى نجم ينفع كرتون.. تعرف على النجوم الأكثر شهرة فى أفلام ديزنى.. عبد الوارث عسر له السبق.. الفخرانى وعبلة كامل ومنى زكي وهنيدى والسقا وحماقى برعوا فى الدبلجة.. وأبوزهرة كافأته ديزنى بـ 10 آلاف دولار

بالصور.. الأبطال الحقيقيون لشخصيات نجوم الكرة فى السينما المصرية.. شحاتة أبو كف يفجر أزمة "الشقة" مع على خليل فى الزمالك.. الحريف بطل "حافى" أخفق فى الأهلى.. ومتعب "العالمى" فى شاشات السينما

بالصور.. الأبطال الحقيقيون لشخصيات نجوم الكرة فى السينما المصرية.. شحاتة أبو كف يفجر أزمة "الشقة" مع على خليل فى الزمالك.. الحريف بطل "حافى" أخفق فى الأهلى.. ومتعب "العالمى" فى شاشات السينما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة