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غدًا.. محافظة الأقصر تستضيف فعاليات اليومى الثقافى "المصرى - الإندونيسى"

الإثنين، 18 فبراير 2019 01:09 م
غدًا.. محافظة الأقصر تستضيف فعاليات اليومى الثقافى "المصرى - الإندونيسى" المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح محمد عباس مدير عام مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، أنه من المقرر أن تنطلق فعاليات اليوم الثقافى المصرى – الإندونيسى، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والسفير حلمى فوزى سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، وذلك يوم غداً الثلاثاء، فى تمام الساعة 10 صباحاً بمكتبة مصر العامة.
 
وأضاف مدير عام المكتبة – في بيان صحفي - أن فعاليات اليوم الثقافى تتضمن عرض لفرقة فنية من المركز الثقافى الأندونيسي وفرقة فنية من مدينة جاكرتا عاصمة أندونيسيا، كما توجد مجموعة متميزة ومتنوعة من ورش العمل للأطفال ومعارض للمشغولات اليدوية المصرية والإندونيسية وفولكلور شعبى نوبى ، وعرض تنورة ، واوبريت الحلم والمستقبل بمكتبة مصر العامة.
 
وأوضح محمد عباس، أن هناك حفل فنى ومجموعة من عروض الفنون الشعبية المختلفة المصرية والأندونيسية ستقام بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر تبدأ فى تمام الساعة 5 مساءاً، ويشار إلى أن مكتبة مصر العامة تعتبر إحدى أهم بوابات المعرفة والمنارة الثقافية بمحافظة الأقصر حيث تنظم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية التى تهدف إلى رفع مستوى وعى وثقافة المواطن الأقصرى.
 
 

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