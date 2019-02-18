علماء الأزهر: "التفريط فى الوطن تفريط فى حق من حقوق الله"

كتب لؤى على

فى إطار سلسلة الندوات والفعاليات التى يحتضنها رواق الجامع الأزهر، عُقدت اليوم الاثنين، ندوة تحت عنوان "شبهات وردود"، حاضر فيها الدكتور عبد الفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين، والدكتور عبد الله عبد الغنى سرحان عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، والدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، والدكتور عبدالمنعم فؤاد عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، المشرف على الرواق الأزهرى.



وفى بداية الندوة قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، أن تراثنا ليس تراثا تصادميا، بل نرى فيه الرأى والرأى الآخر، مؤكدا أن التراث المنوط بالتقديس هو القرآن الكريم والسنة النبوية، موصيا شباب الأمة بحب الوطن وعدم السماح لقوى التطرف والإرهاب بالإفساد فيه.



من جانبه أكد الدكتور عبد الله سرحان أن حب الأوطان "هو الدين"، لأن البلد التى ترعانا لها حق علينا، وإذا لم نحب بلدنا التى نشأنا فيها، وفيها أهلنا وجيراننا فمعنى ذلك أن الله قد نزع الإنسانية منا.



وفى سياق متصل قال الدكتور عبد الفتاح العوارى، أن الوطن أرض اختصها الله لنا، ففيها أوجدنا وفيها نعبده، فإذا فرطنا فى وطننا واختطف منا؛ فرطنا فى حق الله الذى خلقنا وأوجدنا.



بدوره أوضح الدكتور عطية لاشين، أن الحب يجب أن يكون متبادلا بين الوطن وأهله، مشيرا إلى قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما بدا له جبل أُحُد: "هذا جبل يحبّنا ونحبه"

ويأتى عقد هذه الندوة فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكافة أبناء الأزهر، بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير وتلمس همومهم، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية.