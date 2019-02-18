video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 10:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

طرح 99 محلا تجاريا وصيدليتين أسفل عمارات مشروع "روضة السيدة" للبيع بالمزاد

الإثنين، 18 فبراير 2019 09:48 ص
طرح 99 محلا تجاريا وصيدليتين أسفل عمارات مشروع "روضة السيدة" للبيع بالمزاد مشروع روضة السيدة
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 99 محلاً تجارية، وصيدليتين، بمساحات تتراوح بين 9 و166 م2، أسفل عمارات مشروع روضة السيدة "تل العقارب سابقاً"، بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، وذلك للبيع بالمزاد العلني، بالتعاون مع محافظة القاهرة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، موضحاً أن سحب كراسات الشروط، يبدأ يوم الأحد المُقبل 24/2/2019.

 
وأوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه يتم سحب كراسات الشروط، من الأماكن التالية (مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – بالشيخ زايد – ميدان الحرية – مدخل رقم 2، ومقر صندوق تطوير المناطق العشوائية – شارع المخيم الدائم – بمدينة نصر، ومقر حي السيدة زينب – 21 شارع قدري)، موضحاً أنه سيتم عقد جلسة المزاد فى تمام الساعة 12 ظهراً، بمقر مشروع روضة السيدة زينب – بحي السيدة زينب، وذلك على مدار 3 أيام كالتالى (يوم الثلاثاء الموافق 12/3/2019، لبيع 33 محلاً تجارية، وصيدلية – يوم الثلاثاء الموافق 19/3/2019، لبيع 33 محلاً تجارية، وصيدلية – يوم الثلاثاء الموافق 26/3/2019، لبيع 33 محلاً تجارية).
 
وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه لكل محل، و50 ألف جنيه لكل صيدلية، في موعد غايته جلسة المزاد، ويتم استكمال سداد 10 % من القيمة الراسي بها المزاد بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية و0.5 % مجلس الأمناء فور الرسو)، ويتم سداد الباقى وقدره 90 %، بإحدى الطريقتين التاليتين (سداد باقي القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد – سداد باقي القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات مُحملة بالأعباء وفقاً لسعر الفائدة المُعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى 2 % + 0.5 % مصاريف تحصيل، على أن يبدأ القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، موضحاً أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018، ويمكن للراغبين في دخول المزاد، المعاينة على الطبيعة فى مواعيد العمل الرسمية.​
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة مشروع الإسكان الاجتماعى ويشدد على سرعة التنفيذ

وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمتابعة مشروعات مياه الشرب المقرر دخولها الخدمة بالجيزة

عاصم الجزار

الاسكان

روضة السيدة




لا تفوتك
خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة