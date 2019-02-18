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ضبط 7 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار أسفل منزل بقرية بالشرقية

الإثنين، 18 فبراير 2019 06:14 م
ضبط 7 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار أسفل منزل بقرية بالشرقية تنقيب عن الآثار
الشرقية – فتحية الديب
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق بالشرقية، اليوم، من ضبط 7 أشخاص، لقيامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بقرية "دهمشة" التابعة لمركز مشتول السوق.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل بقرية "دهمشة" التابعة لمركز مشتول السوق.

وانتقل المقدم أحمد رمضان، نائب مأمور مركز مشتول، والرائد شادى الكفراوى، رئيس مباحث مشتول، لمكان البلاغ وبالفحص تبين قيام كل من: "ط ص.ن.م" 32 سنة، حاصل على بكالوريوس علوم، وشقيقه "م" 37 سنة، حاصل على بكالوريوس علوم، و"محمد.ح.ر.ال" 63 سنة، دجال، مقيم بالقناطر الخيرية بالقليوبية، و"ع.ع.ح.ع" 41 سنة، حاصل على بكالوريوس علوم، مقيم بالمطرية بالقاهرة، و"ع.م.ح.ال" 44 سنة، عامل، مقيم بشبرا الخيمة بالقليوبية، و"ص ال.ص.ع" 21 سنة، عامل، مقيم بالمطرية بالقاهرة، و"ع.ن.إ.خ" 30 سنة، عاطل، مقيم بالمطرية بالقاهرة، بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل الأول.

وتبين أن المنزل مكون من طابق واحد مبنى بالطوب الأحمر على مساحة 120 مترا، ويوجد بإحدى الغرف حفرة بقطر متر ونصف، وبعمق 5 أمتار، فيما تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مجموعة من أدوات الحفر والتنقيب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 395 إدارى مشتول السوق لسنة 2019.


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