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الإثنين، 18 فبراير 2019 02:39 م
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ضبط 4071 هاربا من أحكام وتحصيل 186ألفا و653 جنيها غرامات فى حملة بالغربية

الإثنين، 18 فبراير 2019 02:23 م
ضبط 4071 هاربا من أحكام وتحصيل 186ألفا و653 جنيها غرامات فى حملة بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
 
أسفرت جهود الحملة، عن ضبط 4071 هاربا من أحكام، منهم 2620 حكم فى غرامات، و 1221 حكم فى جنح الحبس الجزئي 159 حكم فى المستأنف، و 64 حكم فى مخالفات، وضبط 7 متهمين محكوم عليهم في جناية، وتحصيل 186653 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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