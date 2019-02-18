ضبط 27 عاطلا بحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية، بمدن المحافظة، أسفرت عن سقوط 27 عاطلا وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، يفيد بضبط كلا " إبراهيم. ع . ا" وشهرته "سوسته" 37 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62x 39 تحمل رقم 1009893، 10 طلقات من ذات العيار، كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 100 جرام - مبلغ مالى 600 جنية، هاتف محمول، و"هانى.ن" 37 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش شوت جن تحمل رقم 21787- 3 طلقة من ذات العيار، و"محمد.خ" 34 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى طبنجة معدلة 9 مم مطموسة الأرقام، 2 طلقة من ذات العيار.

وضبط "شعبان.م" 41 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، و"سامح.ت" 33 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع- طلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر الفودوتزن حوالى 90 جراما- مبلغ مالى 325 جنيها، هاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، و"شريف.ص" 36سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع - طلقة من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر حوالى 35 جراما، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته .

و"مصطفى .خ" 40سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع ،3 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع ، وتولت النيابة التحقيق.