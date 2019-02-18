video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 01:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 27 عاطلا بحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية بالقليوبية

الإثنين، 18 فبراير 2019 12:37 م
ضبط 27 عاطلا بحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية بالقليوبية اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية، بمدن المحافظة، أسفرت عن سقوط 27 عاطلا وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، يفيد بضبط كلا " إبراهيم. ع . ا" وشهرته "سوسته" 37 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62x 39  تحمل رقم 1009893، 10 طلقات من ذات العيار، كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 100 جرام - مبلغ مالى 600 جنية، هاتف محمول، و"هانى.ن" 37 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش شوت جن تحمل رقم 21787- 3 طلقة من ذات العيار، و"محمد.خ" 34 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى طبنجة معدلة 9 مم مطموسة الأرقام، 2 طلقة من ذات العيار.

 

وضبط "شعبان.م" 41 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، و"سامح.ت" 33 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع- طلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر الفودوتزن حوالى 90 جراما- مبلغ مالى 325 جنيها، هاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه،  و"شريف.ص" 36سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع - طلقة من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر حوالى 35 جراما، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته .

 

و"مصطفى .خ" 40سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع ،3 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع ، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطلين لسرقتهما سلاح نارى ومبالغ مالية فى الخانكة

القليوبية

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

مديرية امن القليوبية

هيروين

اسلحة نارية




لا تفوتك
خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة