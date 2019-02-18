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ضبط 25 قطعة سلاح و3 كيلو حشيش وتنفيذ 2078 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

الإثنين، 18 فبراير 2019 07:31 ص
ضبط 25 قطعة سلاح و3 كيلو حشيش وتنفيذ 2078 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج ضبط أسلحة بحملة أمنية - أرشيفية
سوهاج ــ محمود مقبول
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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة مكبرة بدائرة المراكز والأقسام، استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وحائزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها، وشملت الحملة أيضا شرطة المرافق وشرطة التموين وإدارة المرور وتنفيذ الأحكام لضبط المطلوبين الهاربين وتحصيل الغرامات المستحقة للدولة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط بندقية آلية و2 بندقية موزر ألمانى  وبندقية لي انفيلد وخزينة رشاش بورسعيدي وخزينة طبنجة و8 بنادق خرطوش و"3" طلقات من ذات العيار و10 فرد روسي طلقة من ذات العيار و3 فرد خرطوش بإجمالى 25 قطعة سلاح متنوعة.

كما تم ضبط  "12" طربة من مادة الحشيش المخدر تزن حوالي 3 كيلو جرامات، مبلغ مالي "1500" جنيه، هاتف محمول بحوزة "فايز م ف"- 20 سنة عامل وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتم ضبط "40" قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر حيازة المتهم "خالد ع " 28 سنة عامل ومقيم مركز طهطا - بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم ضبط  "200" قرص تامول ومبلغ مالي وقدره "4000" جنيه  و"2" هاتف محمول وكذا سلاح أبيض مطواة قرن غزال حيازة المتهم "مرتضي ع ا " - 34 سنة عاطل، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول لسهولة الاتصال بعملائه - و3 لفافات سلوفانية لمادة الهروين المخدر ومبلغ مالي "445" جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض عبارة عن " مطواة قرن غزال " بحوزة المتهم  أيمن ع م م- وشهرته أيمن ع 42 سنة عاطل والمسجل شقي خطر ج "نشل" نشاط مستمر وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي، ولفافة سلوفانية لجوهر الأفيون المخدر وكذا سلاح ابيض حيازة المتهم "محمد ف م" 19 سنة عامل وبمواجهته واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

وأنهت الحملة اعمالها بتنفيذ " 2078 " حكما قضائيا  و772 مخالفة مرورية و87 مخالفة مرافق و59 قضية تموينية منها "11" قضية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 8 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و"6" قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و"7" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و"6" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و"9" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"6" قضايا عدم حمل شهادة صحية وقضية تجميع كمية من البنزين المدعم لبيعها بالسوق السوداء.


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