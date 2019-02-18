video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 09:27 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 15 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى بالقناطر الخيرية

الإثنين، 18 فبراير 2019 09:08 م
ضبط 15 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى بالقناطر الخيرية ملح - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، 15 طن ملح طعام، غير صالح للاستهلاك الآدمى، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، بضبط "ثريا. إبراهيم" 50 عاما، مقيمة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بإنشاء وإدارة مصنع ملح طعام، مخصص الأغراض الصناعية غير صالحة للاستخدام الآدمى وإعادة تدويره وطحنه وتعبئته فى عبوات جديدة عليها علامات تجارية مقلدة ومزورة لشركتى النصر الملاحات بالإسكندرية والمكس الملاحات ببورسعيد وبيعه للجمهور على أنه من إنتاج تلك الشركتين بإدخال الغش والتدليس عليهم وخداعهم.

عقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع لجنة فنية من مفتشى الإغذية تم مداهمة المكان وتم ضبط عدد 15 طن ملح خشن ناعم مجهول المصدر معبأ فى عبوات عليها علامات تجارية مقلدة ومزورة.

ورد تقرير مفتش الأغذية يتضمن أن تلك الكميات غير صالحة للاستخدام الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لوجود رطوبة وزيادة عن الحد المسموح به وتحجر شديد.


إضافة تعليق

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
فيديو.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 6 أيام.. أبرزها طرح عملة معدنية بـ100جنيه

فيديو.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 6 أيام.. أبرزها طرح عملة معدنية بـ100جنيه

التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل مارس المقبل

التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل مارس المقبل

مش أى نجم ينفع كرتون.. تعرف على النجوم الأكثر شهرة فى أفلام ديزنى.. عبد الوارث عسر له السبق.. الفخرانى وعبلة كامل ومنى زكي وهنيدى والسقا وحماقى برعوا فى الدبلجة.. وأبوزهرة كافأته ديزنى بـ 10 آلاف دولار

مش أى نجم ينفع كرتون.. تعرف على النجوم الأكثر شهرة فى أفلام ديزنى.. عبد الوارث عسر له السبق.. الفخرانى وعبلة كامل ومنى زكي وهنيدى والسقا وحماقى برعوا فى الدبلجة.. وأبوزهرة كافأته ديزنى بـ 10 آلاف دولار

بالصور.. الأبطال الحقيقيون لشخصيات نجوم الكرة فى السينما المصرية.. شحاتة أبو كف يفجر أزمة "الشقة" مع على خليل فى الزمالك.. الحريف بطل "حافى" أخفق فى الأهلى.. ومتعب "العالمى" فى شاشات السينما

بالصور.. الأبطال الحقيقيون لشخصيات نجوم الكرة فى السينما المصرية.. شحاتة أبو كف يفجر أزمة "الشقة" مع على خليل فى الزمالك.. الحريف بطل "حافى" أخفق فى الأهلى.. ومتعب "العالمى" فى شاشات السينما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة