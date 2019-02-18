ضبط 15 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى بالقناطر الخيرية

القليوبية - نيفين طه

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، 15 طن ملح طعام، غير صالح للاستهلاك الآدمى، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، بضبط "ثريا. إبراهيم" 50 عاما، مقيمة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بإنشاء وإدارة مصنع ملح طعام، مخصص الأغراض الصناعية غير صالحة للاستخدام الآدمى وإعادة تدويره وطحنه وتعبئته فى عبوات جديدة عليها علامات تجارية مقلدة ومزورة لشركتى النصر الملاحات بالإسكندرية والمكس الملاحات ببورسعيد وبيعه للجمهور على أنه من إنتاج تلك الشركتين بإدخال الغش والتدليس عليهم وخداعهم.

عقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع لجنة فنية من مفتشى الإغذية تم مداهمة المكان وتم ضبط عدد 15 طن ملح خشن ناعم مجهول المصدر معبأ فى عبوات عليها علامات تجارية مقلدة ومزورة.

ورد تقرير مفتش الأغذية يتضمن أن تلك الكميات غير صالحة للاستخدام الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لوجود رطوبة وزيادة عن الحد المسموح به وتحجر شديد.