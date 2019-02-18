ضبط عاطلين لسرقتهما سلاح نارى ومبالغ مالية فى الخانكة

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطلين لقيامهما بسرقة سلاح نارى ومبالغ مالية ملك صاحب مسبك بدائرة مركز الخانكة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بتلقية بلاغًا من المدعو "ياسر. ا.م" 46 سنة، صاحب مسبك ومقيم دائرة المركز، باكتشافه سرقة سلاح نارى طبنجه ماركة زيج زور عيار 9 مم تحمل رقم 867720 والمرخصه له بغرض الدفاع، ومبلغ مالى جارى حصره، من داخل مسكنه، ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة.

من خلال التحريات وجمع المعلومات بمعرفة اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، تم التوصل لمرتكبى الواقعة كلا من "كريم.ا" 18سنة، عاطل، و"محمد ص" 19سنة، عاطل، مقيمان دائرة المركز

عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمان، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بصحتها وإرتكابهماالواقعة، وتم بإرشادهما ضبط السلاح النارى المستولى عليه بأرض زراعيه وكذا سلاح أبيض: سيف معدنى "وأنكرا قيامهما بالإستيلاءعلى ثمة مبالغ مالية من داخل الشقه

جارى تحرير المحضر اللازم،العرض عليالنيابة العامة لمباشرة التحقيق.