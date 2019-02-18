ضبط تلاعب وتزوير مستندات للتهرب من سداد الرسوم الجمركية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالإسكندرية برئاسة الدكتور عبدالمنعم قبيصى، مدير عام مكافحة التهرب الجمركي إلتزام بالإسكندرية بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبي بوسط الدلتا برئاسة العقيد علاء زكي، من ضبط محاولة إحدى الشركات التلاعب والتزوير فى الفواتير والمستندات المقدمة للجمارك بقصد التهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

وبناء على المعلومات السريه التي توفرت لدى إدارة مكافحة التهرب الجمركي التزام اسكندرية بقيام إحدى بقيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير بطنطا بتقديم فواتير ومستندات مصطنعة بأسعار متدنية عن مشمول البيانات الجمركية أرقام 2875 و2121 و 2647 لسنة 2015 جمرك بورسعيد والصنف الوارد قطع غيار سيارت .

وعقب صدور موافقة وزير المالية على تفتيش مقر الشركة تم استصدار إذن النيابة المختصة لتفتيش مقر الشركة ، وضبط المستندات الدالة على المخالفة والتهريب ، حيث تم تشكيل لجنة من عبدالسلام العشري وطارق فراويلة ومحمد مرسي رؤساء أقسام بالإدارة ومحمد سعد غازي وحسام جلال مفتشي الإدارة بالإشتراك مع لجنة من مباحث التهرب الضريبي بوسط الدلتا ضمت العقيد خالد عبدالسميع ، ومجموعة من أفراد الشرطة السرية المرافقين .

وأسفر التفتيش عن ضبط الفواتير والمستندات الأصلية التي أوضحت التلاعب وتدني القيم المقدمة للجمارك فى البيانات الجمركية وبلغت القيمة الجمركية للأصناف المخالفة 7 مليون و 329 ألف و 244 جنيه وأقر صاحب الشأن بالمخالفات وطلب التصالح مع الجمارك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر ضبط رقم 74 لسنة 2019 مكافحة تهريب التزام تجاري وإحالة المحضر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .