ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات البخارية وبحوزته أسلحة وذخائر بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، برئاسة الرائد كريم علام رئيس مباحث المركز بالإنابة من إلقاء القبض على تشكيل عصابى تخصص فـى سرقة الدراجات البخارية وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام مفادها قيام "كريم ع ح" 19 سنة عامل، والسابق إتهامه فى 4 قضايا "سرقة، تبديد"، أخرها القضية سرقة حصر غيابى بالسجن سنة و"طارق م ا" 20 سنة عامل و"هانى ا ا" 27 سنة عامل، ويقيمون بناحية دائرة المركز بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى سرقة الدراجات البخارية، متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب استصدار إذن النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق، وقاده الرائد كريم علام رئيس مباحث مركز دار السلام بالإنابة، وتم إعداد عدة أكمنة أسفر أحدها عن ضبطهم وبحوزة الأول بندقية خرطوش و 3 طلقات من ذات العيار، وبحوزة الثانى بندقية خرطوش عيار 12 مطموسة الأرقام و20 طلقة من ذات العيار، وبحوزة الثالث بندقية خرطوش و 2 طلقة من ذات العيار، وبمواجهتهم قرروا بمضمون ما تقدم، وأضافوا بأن السلاح النارى بقصد الدفاع، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب واقعة عن بلاغ "إبراهيم م ا ح" سرقة دراجته البخارية "تروسيكل" ماركة دايون، وواقعة المحضر مركز طوخ القليوبية، عن بلاغ "مروان ح ع" ويقيم طوخ القليوبية سرقة دراجته البخارية ماركة دايون، عن بلاغ "مصطفى م ع ص" سرقة دراجته البخارية ماركة دايون، وواقعة المحضر عن بلاغ "أحمد ح ا ا" سرقة دراجته البخارية ماركة حلاوة، وواقعة المحضر رقم قسم ثان سوهاج عن بلاغ "محسن ع ع" سرقة دراجته البخارية ماركة حلاوة شاسيه، وواقعة المحضر مركز نجع حمادى قنا، عن بلاغ "رائد ع م" سرقة دراجته البخارية ماركة هيوجن شاسيه، وواقعة المحضر عن بلاغ "رجب ا م" المقيم بناحية عرب الصبحة دائرة المركز سرقة دراجته البخارية ماركة حلاوة.

وتم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين فـى جميع الوقائع عدا الواقعة الأخيرة، وكذا ضبط دراجة بخارية مطموسة الشاسيه والموتور جارى فحصها.