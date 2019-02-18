ضبط أجهزة محمول قبل تهريبها داخل ملابس راكب بمطار أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

تمكن رجال الفحص الاشعاعى برئاسة محمود خليفة بمطار أسيوط الدولى، من ضبط 10 أجهزة أيفون بقيمة 200 الف جنية بحوزة راكب قادم من الكويت.

كان علاء سعد ، مدير جمارك مطار أسيوط ، تلقى اخطارا من أحمد ناجي مأمور جمرك و هيثم سيد ، أمن جمركي يفيد تمكنهما من ضبط 10 أجهزة أيفون " 5 أجهزة iphone xr " و " 5 أجهزة iphone xs " ويبلغ قيمتهم 200 الف جنية بحوزة " علي .ع .ز " القادم من دولة الكويت وأثناء مروره بجهاز التفتيش الاشعاعي تبين وجود الأجهزة داخل حذائه وملابسه ، ورفضت إدارة الجمارك التصالح مع الراكب مقابل 25 الف جنيه ، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة .