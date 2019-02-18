صور.. "هانى" شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة ببنى سويف يحلم بوظيفة ثابتة

رغم إعاقته بمرض شلل الأطفال فى رجله اليسرى لم تعوقه تلك الإصابة فى الخروج للعمل للصرف على أسرته وطفلته التى لم تتجاوز الست أعوام، بالإضافة إلى معاش كان يتقاضيه بمبلغ شهرى 320 جنيها.

هانى أمين غطاس من سكان مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف لم يتجاوز الـ38 عاما ولد مصابا بمرض شلل الأطفال فى رجله اليسرى، ورغم ذلك أكمل تعليمه وحصل على دبلوم تجارة.

يقول هانى لـ”اليوم السابع” أنا متزوج ولدى طفلة اسمها مريم تبلغ من العمر ستة أعوام، رغم إصابتى إلا أننى أخرج للعمل فى محل تصليح أحذية يمتلكه شقيقى وأحصل على يومية على حسب الرزق الذى يأتى من إصلاح الأحذية، فأوقات أتحصل على 20 جنيها وأوقات 50.

وتابع "فوجئت من ست شهور بتوقف المعاش بعد إجراء التجديد الطبى على الرغم من إصابتى وإعاقتى الواضحة والظاهرة. وتقدمت بتظلم فى محافظة الفيوم على نتيجة الكشف الطبى، إلا أن النتيجة لم تظهر ومعاشى متوقف منذ 6 شهور.

وطالب الشاب من محافظ بنى سويف المستشار هانى عبدالجابر إيجاد فرصة عمل له والتدخل لحل مشكلة توقف المعاش الشهرى الذى توقف.