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صور.. مميش يزور روسيا للانتهاء من خطوات إقامة المنطقة الصناعية الروسية بمصر

الإثنين، 18 فبراير 2019 02:00 م
صور.. مميش يزور روسيا للانتهاء من خطوات إقامة المنطقة الصناعية الروسية بمصر الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
كتب - محمد عطية
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زار الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، على رأس وفد مصري، الذي يزور روسيا، للانتهاء من الخطوات التنفيذية لإقامة المنطقة الصناعية الروسية بمصر.

كما قام الفريق مهاب مميش بزيارة للمنطقة الاقتصادية الحرة بمنطقة دوبنا في روسيا، والتى تقع على بعد 130 كيلو متر من موسكو حيث تعرف على ظروف العمل بها وبحث مع المسئولين بها أوجه التعاون مع المنطقة الاقتصادية على قناة السويس والاستفادة من الخبرات الروسية في هذا المجال.

ووقع الفريق مهاب مميش مذكرة تفاهم للتعاون، بين الهيئة الإقتصادية العامة لقناة السويس والمنطقة الخاصة "دوبنا".

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