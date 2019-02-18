صور.. محور جرجا العلوى نقلة تنموية ضخمة بسوهاج.. يخدم أكثر من مليون مواطن

سوهاج - محمود مقبول

المشروعات القومية هى قاطرة التنمية فى أى مكان وهذا ما لمسناه منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة مصر، حيث حظيت سوهاج بعد التهميش لعقود متواصلة طفرة حقيقية فى التنمية، خاصة فى مجال البنية التحتية التى يرتكز عليها أى مشروع.

محور كوبرى جرجا / دار السلام افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الرابع عشر من مايو 2017 بحضور رئيس الوزراء ووزير النقل، حيث يعد هذا المحور أحد أهم المحاور الموجودة بالصعيد، حيث روعى فى تصميمه أن يكون قريبا من كل المناطق الصناعية والتجارية والاستثمارية، حيث حقق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة منذ البدء فى الإنشاء وبعد الانتهاء من خلال حجم التبادل فى المحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية ورواج حركة النقل الداخلى بين المدن.

ويستعرض "اليوم السابع" أهم تلك الإنجازات فى البنية التحتية وهو محور كوبرى جرجا / دار السلام والذى يعد نقلة حضارية وتنموية ضخمة لسوهاج، حيث يربط الغرب من طرق صحراوية ومناطق صناعية واستثمارية ومطار سوهاج الدولى بالشرق من طرق صحراوية أيضا وطريق سوهاج البحر الأحمر وموانئ التصدير على البحر الأحمر، بالإضافة إلى الطرق المؤدية إلى أسوان وقنا والأقصر، والطرق المؤدية إلى أسيوط والقاهرة والإسكندرية، مما يخلق حلقة تبادل تجارى واسعة النطاق وسرعة فى النقل ويخدم مشروعات التنمية والاستثمار ليس فى سوهاج فقط بل على مستوى الصعيد ككل.

ومحور كوبرى جرجا على النيل، يبلغ طوله 10 كم وبعرض 21 مترا بنظام الاتجاهين وتكلف المحور 497.5 مليون جنيه ويمثل شريانا حيويا لمراكز جنوب المحافظة لأنه يربط محاور الطرق الرئيسية بالصعيد شرق وغرب النيل، حيث يربط طريق "القاهرة - أسوان" الزراعى شرق النيل وطريق سوهاج-البحر الأحمر، وطريق "القاهرة – أسوان" الزراعى غرب النيل.

ويساهم المحور أيضا فى ربط مدينة دار السلام شرق النيل بمدينة جرجا غرب النيل وربط مدن غرب النيل بطريق "الصعيد - البحر الأحمر" مما يوفر الوقت والجهد على السائقين ويدعم عمليات التبادل التجارى والنقل بين مراكز المحافظة الجنوبية والمحافظات المجاورة.

وجاء المحور ضمن خطة الحكومة الاستراتيجية للإصلاح الاقتصادى على المدى الطويل والذى يهدف إلى إصلاح جذرى ومستدام يؤتى ثماره لصالح مصر والأجيال القادمة، ويدعم الاقتصاد والخطط الاستثمارية بالمحافظة ويوفر العديد من فرص العمل والاستثمار لشباب سوهاج ويخدم أكثر من مليون شخص من أهالى مدن "المنشأة، والعسيرات، وجرجا، والبلينا، ودار السلام".

وأشاد الأهالى بدار السلام والبلينا وجرجا والمنشاة بالمحور، مؤكدين لـ"اليوم السابع" أن المواطن الذى يقطن غرب النيل إذا أراد الذهاب لمركز دار السلام المقابل له من الناحية الشرقية ولا يبعد إلا مساحة المجرى الملاحى للنيل فقط فعليه إما أن يذهب إلى مدينة نجع حمادى بقنا ويقوم بالالتفاف والذهاب إلى هناك وهذا يستغرق حوالى 3 ساعات تقريبا أو أنه يذهب إلى مدينة سوهاج على بعد 100 كيلو متر ويستخدم الطريق الزراعى الشرقى بطول 100 متر أيضا وهذا يكلف الكثير الوقت والجهد والمال أما الكوبرى اختصر الوقت إلى نصف ساعة فقط تكون فى دار السلام ومثلهم تكون فى البلينا.

وأوضح الأهالى، كنا نذهب بمرضانا إلى قنا لأنها الأقرب لنا من محافظة سوهاج والتى نتبعها إداريا طبقا لقرار وزارة التنمية المحلية ونحن نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذى أخرج سكان جرجا والبلينا ودار السلام من التهميش إلى دائرة الاهتمام.



أفتتاح محور جرجا العلوى



طريق سوهاج البحر الاحمر