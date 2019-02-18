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الإثنين، 18 فبراير 2019 04:40 م
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صور.. محافظ سوهاج يطلق اسم الشهيد "طه إبراهيم" على الطريق المؤدى لقريته

الإثنين، 18 فبراير 2019 04:06 م
صور.. محافظ سوهاج يطلق اسم الشهيد "طه إبراهيم" على الطريق المؤدى لقريته محافظ سوهاج يطلق اسم الشهيد "طه إبراهيم"
سوهاج – عمرو خلف
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قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، إطلاق اسم الشهيد "طه إبراهيم خضيري"، والذي استشهد خلال العملية الأخيرة بسيناء، على الطريق المؤدي لقريته بمركز جهينة.
 
المحافظ-يؤدي-واجب-العزاء-لأسرة-الشهيد-بجهينة-(1)
 
وجاء ذلك، خلال تقديمه اليوم واجب العزاء لأسرة الشهيد بمقر بيت العائلة بالنزهة الدقيشية بمركز جهينة، وأعرب "الأنصاري" عن خالص تعازية وعميق مواساته لوالد الشهيد ولأسرته، داعياً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن العزيز.
المحافظ-يؤدي-واجب-العزاء-لأسرة-الشهيد-بجهينة-(2)
 
وأشار محافظ سوهاج، الى أن الدولة تقدر تماماً تضحيات أبناءها، وتقف دائما بجوار أسر الشهداء لأنهم قدموا أعز ما يملكون فداء للوطن الغالي .
المحافظ-يؤدي-واجب-العزاء-لأسرة-الشهيد-بجهينة-(3)
 
يُذكر أن، المحافظ قام اليوم باستقبال جثمان الشهيد الثاني من أبناء سوهاج "أحمد عدلي أحمد" بمطار سوهاج العسكري، وأناب السكرتير العام لحضور تشييع الجنازة وتقديم واجب العزاء بمسقط رأس الشهيد بقرية إدفا بمركز سوهاج.
 
المحافظ-يؤدي-واجب-العزاء-لأسرة-الشهيد-بجهينة-(4)
 
المحافظ-يؤدي-واجب-العزاء-لأسرة-الشهيد-بجهينة-(5)
 

 


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