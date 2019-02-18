صور.. محافظ سوهاج يطلق اسم الشهيد "طه إبراهيم" على الطريق المؤدى لقريته

سوهاج – عمرو خلف

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، إطلاق اسم الشهيد "طه إبراهيم خضيري"، والذي استشهد خلال العملية الأخيرة بسيناء، على الطريق المؤدي لقريته بمركز جهينة.

وجاء ذلك، خلال تقديمه اليوم واجب العزاء لأسرة الشهيد بمقر بيت العائلة بالنزهة الدقيشية بمركز جهينة، وأعرب "الأنصاري" عن خالص تعازية وعميق مواساته لوالد الشهيد ولأسرته، داعياً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها المخلصين الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداءً لهذا الوطن العزيز.

وأشار محافظ سوهاج، الى أن الدولة تقدر تماماً تضحيات أبناءها، وتقف دائما بجوار أسر الشهداء لأنهم قدموا أعز ما يملكون فداء للوطن الغالي .

يُذكر أن، المحافظ قام اليوم باستقبال جثمان الشهيد الثاني من أبناء سوهاج "أحمد عدلي أحمد" بمطار سوهاج العسكري، وأناب السكرتير العام لحضور تشييع الجنازة وتقديم واجب العزاء بمسقط رأس الشهيد بقرية إدفا بمركز سوهاج.