صور.. محافظ السويس يبحث الاستفادة من المساحات الفضاء بـ"القومى لعلوم البحار"

أكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، على الدكتورة سوزان خليف رئيس المجلس القومى لعلوم البحار والمصائد المائية، بأهمية عمل دراسة لكيفية الاستفادة من مساحات الأراضى الفضاء داخل المعهد، بالتنسيق مع إدارة الاستثمار بالمحافظة.

جاء ذلك، خلال الاحتفالية القومية للمعهد لعلوم البحار والمصايد بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء المعهد، تحت شعار "معا من أجل الحفاظ على البيئة البحرية وتنمية الثروة المائية" يومى 18و19 فبراير 2019 بمقر المعهد بالأدبية بحى عتاقة، وذلك بحضور الدكتورة سوزان خليف، رئيس المعهد القومى لعلوم البحار، والدكتورة منال مصطفى صبرة مديرة فرع المعهد لخليجى السويس والعقبة، ووليد شوقى رئيس حى عتاقة، وعدد من أساتذة المعهد والقيادات التنفيذية.

وأكد صقر، على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات واستغلال الخبرات العلمية فى أعمال تطوير الأبحاث الخاصة فى مجال تربية الأسماك، والتنسيق مع هيئة الثروة السمكية ونقابة الصيادين للارتقاء وزيارة المنتج السمكى فى ظل توافر المسطحات المائية لخليج السويس والبحر الأحمر وميناء الصيد بالأتكة.

وأشار محافظ السويس، على مسئولى المعهد القومى لعلوم البحار بمحافظة السويس، بالتعاون مع مركز السويس الاستكشافى للاستفادة من أحواض الأحياء المائية داخل المركز، لصالح شعب السويس وطلاب المدارس والجامعة.

وفى نهاية الاحتفالية، تم تبادل الدروع بين المحافظ ورئيس المجلس القومى لعلوم البحار والمصايد المائية.