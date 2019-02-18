صور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد المركز الدولى للتنمية الرياضية بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، المركز الدولى للتنمية الرياضية، و شدد على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة والتجميل بالمركز استعدادا لبطولة العالم للتايكوندو.

وكان فى استقبال المحافظ، المهندس مصطفي المغاورى وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة، وخالد السيد مدير مركز التنمية الرياضية.

من جانب اخر، استمرت لليوم الثاني علي التوالي فعاليات دورة الالعاب الرياضية للفتاة الجامعية، حيث لعب في كرة القدم اليوم كلا من فريق جامعة اسكندرية بمقابل فريق جامعة جنوب حلوان وانتهت بفوز فريق جامعة حلوان بهدف مقابل لا شئ.

كذلك لعب كلا من فريق جامعة التعليم العالي، و فريق جامعة دمنهور، وانتهت بفوز فريق جامعة التعليم العالي بـ 4 اهداف مقابل لا شئ، كذلك لعب كلا من فريق جامعة سوهاج و فريق جامعة الزقازيق، وانتهت بفوز فريق جامعة سوهاج بضربات الجزاء بهدفان مقابل لا شئ، كذلك، لعب كلا من فريق جامعة الازهر وفريق جامعة قناة اسوان وانتهت بفوز فريق جامعة الازهر بهدف مقابل لا شئ

في كرة الطايرة، لعب كلا من فريق جامعة حلوان وفريق جامعة جنوب الوادي، وانتهت بفوز فريق جامعة حلوان، ولعب كلا من فريق جامعة التعليم العالي مع فريق جامعة الزقازيق، وانتهت بفوز فريق جامعة التعليم العالي.

كذلك لعب كلا من فريق جامعة المنيا، وفريق جامعة سوهاج، وانتهت بفوز فريق جامعة المنيا، ولعب كلا من فريق جامعة بني سويف مع فريق جامعة قناة السويس، وانتهت بفوز فريق جامعة قناة السويس، لعب فريق جامعة دمنهور مع فريق جامعة طنطا، وانتهت بفوز فريق جامعة دمنهور.

ومن المقرر، ان يقام دور الـ 4 في كرة القدم بين كلا من فريق جامعة حلوان و فريق جامعة الازهر، وفريق جامعة التعليم العالي مع فريق جامعة طنطا.