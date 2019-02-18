صور.. شكرى يعقد جلسة حوارية مع أعضاء معهد الشئون الدولية والأوروربية

كتب : أحمد جمعة

عقد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، جلسة حوارية مع أعضاء معهد الشئون الدولية والأوروبية فى العاصمة الأيرلندية دبلن.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار احمد حافظ انه جرت مناقشات مفتوحة حول آخر التطورات فى منطقة الشرق الأوسط والرؤية المصرية للتعامل مع مختلف القضايا.

استهل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثانى من زيارته إلى أيرلندا بغرس شجرة باسم مصر فى حديقة فارملى التاريخية .

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، اليوم الإثنين، صورا لوزير الخارجية سامح شكرى خلال غرسه شجرة باسم مصر، وذلك بحضور عدد من القيادات الدبلوماسية بوزارة الخارجية.