صرف 482 مليون جنيه مساعدات للأسر الأكثر إحتياجاً بالشرقية خلال 2018

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مديرية التضامن الإجتماعى، صرفت إجمالى مبلغ 482 مليون و910 ألف و233 جنيه وذلك فى الفترة من أول يناير 2018 وحتى 31 ديسمبر من العام الماضى 474 مليون و 846 ألف و 804 جنيه، وذلك للأسر التى شملتها مساعدات الضمان الإجتماعى وعددها 111 ألف 988 أسرة، كما تم صرف مبلغ مليون و 75 ألف و 905 جنيه لحالات الإغاثة الفردية والجماعية وعددها 209 حالة بالإضافة إلى تقديم الرعاية (مساعدات مالية ) لـ 736 حالة من أسر المقاتلين.

وأضاف المحافظ أن المديرية نجحت فى إعتماد 2747 شهادة تأهيل لذوى الإحتياجات الخاصة وترخيص 72 حضانة أهلية وإشهار 38 جمعية كما قامت المديرية بصرف 326 جهاز تعويضي.

كما قامت مديرية التضامن الإجتماعى بصرف 2800 بطانية للمواطنين فى المناطق النائية والأكثر فقراً .

وفى إطار تفعيل قانون حماية ورعاية الطفل، فقد تم صرف مبلغ 6 مليون و 984 ألف و 424 جنيه لعدد 5681 طفل، كما تم تجهيز 20 عروسة تجهيزاً كاملاً من الفتيات اليتيمات، كما تم صرف مبلغ ثلاثة آلاف و 100 جنيه لعدد 12 اسرة من الحالات الملحة.

وفى إطار مشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى لدعم المواطنين بالإحتياجات والمساعدات الإنسانية اللازمة فقد قامت مديرية التضامن الإجتماعى بمشاركة الجمعيات الخيرية فى توزيع 900000 (بطانية – لحاف ) فضلاً عن توزيع 450000 كيلو من اللحوم ( المجمدة – الأضاحي) بالإضافة إلى مساعدة 537000 ألف حالة للزواج ، كما تم صرف مبلغ 78 مليون و 104 ألف و 591 جنيه مساعدات نقدية .

وفى إطار إستخراج شهادات الخدمة العامة قامت مديرية التضامن خلال العام الماضى بإستخراج 6546 شهادة لمكلفات الخدمة العامة ، كما تم إستخراج 895 شهادة إعفاء من الخدمة العامة.

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية التضامن الإجتماعى فى تقديم المساعدات المالية والعينية اللازمة للأسر الأكثر إحتياجاً ورعاية الأطفال وتجهيز العرائس وأسر الشهداء وصرف التعويضات وإعانة حالات الإغاثة ، والتنسيق الكامل بين المديرية والجمعيات الأهلية النشطة ، مؤكداً أن عام 2019م سيشهد طفرة فى مجال الرعاية الإجتماعية للمواطنين وذلك لتوفير الحياه الكريمة لهم .