video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 01:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة أمريكية: قطر ظلت واحة للإخوان والإسلاميين الأكثر خبثا فى العالم

الإثنين، 18 فبراير 2019 12:28 م
صحيفة أمريكية: قطر ظلت واحة للإخوان والإسلاميين الأكثر خبثا فى العالم تميم
ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

رصدت صحيفة أمريكية الدور الذى تلعبه دولة قطر فى دعم جماعة الإخوان الإرهابية وإيواء عناصرها، ووصفتها بأنها قاعدة مضيافة للجماعة.

وأوضحت صحيفة "واشنطن تايمز" أن قطر ظلت على مدار نصف قرن واحة صحراوية صغيرة للإخوان ولكثير من الإسلاميين الأكثر خبثا فى العالم، ففى ستينات القرن الماضى، وعندما قام الرئيس جمال عبد الناصر بحظر الجماعة وشن حملة ضدها، اضطر محرضو الجماعة والتابعين لها إلى التوجه لمناطق أخرى فى الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية، ومنذ ذلك الحين أصبحت قطر قاعدة العمليات الأكثر ترحيبا بالإخوان، وسرعان ما أصبح النهج الذى يتبعه الإخوان فيما يتعلق بالإسلام هى الإيديولوجية الفعلية لقطر مع ترحيب ال ثان بالإسلاميين بتمويل فخم وأعلى تكريم من الدولة وتأسيس مؤسسات إسلامية جديدة سعت إلى تلقين الآلاف.

كما تحدثت الصحيفة عن دور الإخوان فى قناة الجزيرة المملوكة لتنظيم الحمدين، وقالت إنه منذ تأسيس القناة عام 1996، لعبت جماعة الإخوان دورا حاسما فى برامجها ووضع السياسة التحريرية لها، وقدمت دعما إيديولوجيا إسلاميا قويا للشبكة القطرية.

ومن ناحية أخرى، أكدت الصحيفة أن النخب الأمريكية وصناع القرار فى واشنطن كانوا دوما أهدافا ناعمة للنفوذ القطرى والعمليات المعلوماتية التى تقوم بها الدوحة، حتى أن هيلارى كلينتون أشادت بالجزيرة  أثناء توليها وزارة الخارجية فى عام 2011.

 إلا أن الصحيفة تعتبر أن الجزيرة تمثل واحدة من أنجح عمليات التوجيه المعلوماتى من قبل الدولة فى العالم، مشيرة إلى أنها تعمل على تحقيق مصالح السياسة الخارجية القطرية والتى تشمل أربع عناصر رئيسية وهى تقويض استقرار الجيران، لاسيما السعودية والإمارات، والترويج للجماعات الإسلامية مثل الإخوان فى المجتمعات الغربية المفتوحة، ودعم الجماعات الإرهابية ماديا ودبلوماسيا مثلما هو الحال مع طالبان وأخيرا مساعدة أكبر دولة داعمة للإرهاب فى العالم وهى إيران على تجنب العقوبات الأمريكية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عقود الفتن.. قطر وإيران.. 40عام من العلاقات المشبوهة ونشر الإرهاب.. عرش "تميم" تحت الوصاية الإيرانية مقابل الحماية.. ومونديال 2022 برعاية الحرس الثوري فى الدوحة.. و"آل ثانى" تبارك أربعين ثورة الخمينى

قطر

الاخوان

جماعات ارهابية

الجزيرة

السياسة الخارجية القطرية

دعم قطر للارهاب




لا تفوتك
خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

fawzy

لفظ "الاسلاميين الاشد خبثا" يضايقني كمسلم

لفظ "الاسلاميين الاشد خبثا" يضايقني كمسلم برجاء اختيار الألفاظ

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة