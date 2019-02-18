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صحة الإسكندرية: تطعيم 82% من طلاب المدارس الابتدائية ضد الديدان المعوية

الإثنين، 18 فبراير 2019 12:30 ص
صحة الإسكندرية: تطعيم 82% من طلاب المدارس الابتدائية ضد الديدان المعوية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
الإسكندرية جاكلين منير
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صرح الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه تم تطعيم عدد 458303 تلميذ حتي اليوم، أي ما يقرب من 82% من التلاميذ.
 
و ذلك استكمالاً للمبادرات الرئاسية بجمهورية مصر العربية وتنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بعمل حملة قومية للقضاء على الديدان المعوية بمدارس المرحلة الابتدائية.
 
وأوضح سليمان فى بيان صادر منذ قليل، أن الأدوية التى تعطى للطلاب أمنة تماما، وتم مراجعتها من قبل منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أنه لم يتم رصد أى مضاعفات لحالات سواء في هذة الحملة أو خلال الحملات السابقة.
 
موضحاً أن كل دواء له تحذيرات علمية يتم نشرها فى النشرات الطبية الخاصة به، مشددة على أن هذا لا يمنع من أخذ التجريع.
 
 
 

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