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الإثنين، 18 فبراير 2019 05:28 م
خالد صلاح
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شركة سياحية ترفع دعوى تحكيم ضد منصور عامر بسبب "بورتو سوريا"

الإثنين، 18 فبراير 2019 04:25 م
شركة سياحية ترفع دعوى تحكيم ضد منصور عامر بسبب "بورتو سوريا" رجل الأعمال منصور عامر رئيس شركة عامر جروب
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أعلنت شركتا بورتو القابضة وعامر جروب،  عن رفع شركة أنترادوس للتطوير السياحى، دعوى تحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد عامر جروب وعامر سوريا، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بورتو جروب، وضد منصور عامر بشخصه، مضيفة أنه تم تحديد أول جلسة لدعوى التعويض المرفوعة من أنترادوس على عامر سوريا يوم 28 فبراير، كما تم تحديد موعد آخر لدعوة رد غير المستحق المقامة من أنترادوس للتطوير في 3 مارس المقبل.
 
وأضافت الشركتان، في بيانين منفصلين للبورصة المصرية اليوم الاثنين، أن المدعين طالبوا بالزام المدعي عليهم بالتعويض و5% فوائد قانونية من تاريج المطالبة القضائية وحتى السداد.
 
وقالت الشركتان إن هاتين الدعوتين ما هما إلا لتعطيل دعوى التحكيم، مؤكدة أنها ستقوم بإبداء دفوعها اللازمة بما يؤكد سلامة موقفها الفانوني ويحقق مصلحتها في هذا التزاع.
 
وأقامت أنترادوس للتطوير السياحي ومحمد علي وجود في 2014 دعوى تحكيمية أمام مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد كل من شركة عامر سوريا إحدى الشركات التابعة لمجموعة بورتو جروب التي ليست طرفاً بالتحكيم المذكور ومجموعة عامر القابضة "الأطراف المحتكم ضدها".
 
وذكرت البيانات المنفصلة، أن أنترادوس للتطوير السياحي ومحمد علي وجود أقامت دعوتين قضائيتين أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، الأولى دعوى تعويض والأخرى دعوى رد غير المستحق ضد كل من عامر جروب وبورتو جروب ومنصور عامر بشخصه.
 
وفي يناير الماضي، قالت بورتو القابضة، إن محكمة استئناف القاهرة قررت إحالة دعوى بورتو طرطوس إلى رئيس المحكمة لإحالتها لدائرة أخرى.
 
 
 

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