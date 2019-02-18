شركة الأهلى للصرافة تخطط لرفع رأس المال.. وتستهدف الوصول إلى 30 فرعًا

كتب - أحمد يعقوب





قال عبد المجيد محيى الدين، رئيس شركة الأهلى للصرافة، المملوكة بنسبة 100% للبنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى مصر، أن رأس مال الشركة حاليًا يبلغ 125 مليون جنيه وهناك نية لرفع رأس المال لمواكبة توسعات ونمو الشركة، مؤكدًا أنه سيتم افتتاح 6 فروع جديدة قبل 15 مارس 2019.

وأضاف رئيس شركة الأهلى للصرافة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الشركة تستهدف الوصول بشبكة فروع الشركة إلى 30 فرعًا مع نهاية 2019 من 14 فرعًا فى الوقت الحالى، فى إطار خطة التوسع التى تنتهجها الشركة فى السوق المحلية.

وأكد رئيس شركة الأهلى للصرافة، أن متوسط حجم التعاملات اليومية بيعًا وشراءًا فى شركة الأهلى للصرافة يبلغ نحو 25 مليون جنيه فى كافة العملات العربية والأجنبية.

وأضاف عبد المجيد محيى الدين، أن الشركة تسير على خطى ثابتة مدروسة فى إطار خطة موضوعة بعناية تامة، حيث تتعامل مع أحدث التقنيات فى مجال النظم والمعلومات، إضافة إلى تجهيز الفروع وتأثيثها وتأمينها على أعلى مستوى ممكن مع الاهتمام الكامل بالعنصر البشرى.

وتستهدف شركة "الأهلى للصرافة" التواجد والانتشار والاستحواذ على حصة سوقية مناسبة، فقد تم تأسيس الشركة برأسمال مصدر يبلغ 200 مليون جنيه ومدفوع 50 مليون جنيه، وتنوى إدارة الشركة التوسع فى شبكة فروع يتم توزيعها جغرافيا وفقا لاستراتيجية موضوعة لتغطى محافظات القاهرة والإسكندرية والقناة والوجهين البحرى والقبلى، والمخطط أن يصل عددها إلى 50 فرعًا خلال 3 سنوات.

جدير بالذكر أن البنك الأهلى المصرى يستهدف التوسع فى الأنشطة المالية غير المصرفية وريادته فى هذا المجال، حيث سبق للبنك تأسيس شركة الأهلى كابيتال والتى تعد الجناح الاستثمارى له وكذا شركة الأهلى للتمويل العقارى وشركة الأهلى للتأجير التمويلى، فضلا عن تأسيس والمساهمة فى العديد من الشركات الأخرى كشركة الأهلى للخدمات الطبية والأهلى لاستصلاح وزراعة الأراضى.