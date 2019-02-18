سيدة البلكونة: أقدمت على الانتحار برمى نفسى هربا من المشكلات الزوجية

كتب محسن البديوى

كشفت سارة مجدى، بطلة فيديو "سيدة البلكونة"، تفاصيل الواقعة، موضحة أنها أقدمت على التخلص من حياتها بالقفز من "البلكونة" هربًا من مشكلاتها الزوجية وسوء معاملة الزوج لها، مضيفة: "أنا اللى رميت نفسى، عشان تعبت من كل حاجة".

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صبايا" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "الحياة"، أن زوجها يتطاول عليها دائما بالضرب، مضيفة: "أكرهه بعد اللى شفته النهارده، وأطالبه بالطلاق، ولا أريد منه شيء، حيث تركنى مع أهلى بالأشهر، ومن النهارده دا مش زوجى، وهو بيطفشنى كل مرة".

وعن تفاصيل محاولاتها الانتحار، قالت: "أقدمت على الانتحار فأمسك بيدى، ثم شعرت به يتركها، ووالدتى هى من أمسكت بى".