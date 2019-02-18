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سيدة البلكونة: أقدمت على الانتحار برمى نفسى هربا من المشكلات الزوجية

الإثنين، 18 فبراير 2019 11:05 م
سيدة البلكونة: أقدمت على الانتحار برمى نفسى هربا من المشكلات الزوجية سيدة البلكونة
كتب محسن البديوى
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كشفت سارة مجدى، بطلة فيديو "سيدة البلكونة"، تفاصيل الواقعة، موضحة أنها أقدمت على التخلص من حياتها بالقفز من "البلكونة" هربًا من مشكلاتها الزوجية وسوء معاملة الزوج لها، مضيفة: "أنا اللى رميت نفسى، عشان تعبت من كل حاجة".

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صبايا" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "الحياة"، أن زوجها يتطاول عليها دائما بالضرب، مضيفة: "أكرهه بعد اللى شفته النهارده، وأطالبه بالطلاق، ولا أريد منه شيء، حيث تركنى مع أهلى بالأشهر، ومن النهارده دا مش زوجى، وهو بيطفشنى كل مرة".

وعن تفاصيل محاولاتها الانتحار، قالت: "أقدمت على الانتحار فأمسك بيدى، ثم شعرت به يتركها، ووالدتى هى من أمسكت بى".


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