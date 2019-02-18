سكرتير عام محافظة الإسكندرية: رفع أنقاض العقار المنهار بكرموز

الاسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء أحمد بسيونى، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، على أنه تم رفع أنقاض العقار المنهار بكرموز غرب الإسكندرية، مضيفا أنه تم تسليم العقار إلى مقاول لهدم الأجزاء المتبقية، حتى لا تمثل خطورة على العقارات المجاورة والمارة.

كان العقار المنهار قد أسفر عم وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر، تبين أن العقار صادر له قرار رقم 19 لسنه 2013 بترميم الأرضى والدور الأول وإزالة الدورين العلويين من حى غرب، وهو مكون من أرضى وثلاثة أدوار علوية وكل دور به شقتان ويقيم بالعقار ثلاث أسر ويوجد ثلاث حالات وفاة تم استخراجهم من تحت الأنقاض من سكان العقار وحالة إصابة من المارين بالشارع وتم نقله إلى مستشفى ناريمان.