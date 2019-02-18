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سقوط أجزاء من عقار بمحرم بك فى الإسكندرية دون إصابات

الإثنين، 18 فبراير 2019 06:26 م
سقوط أجزاء من عقار بمحرم بك فى الإسكندرية دون إصابات انهيار عقار
الإسكندرية أسماء على بدر
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شهدت منطقة محرم بك وسط محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، سقوط أجزاء من العقار رقم 62 شارع المعز، دون حدوث أى من الإصابات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة محرم بك يفيد بسقوط أجزاء من العقار 62 شارع المعز بمنطقة محرم بك، وعلى الفور تحركت القيادات الأمنية لموقع الحادث.

وتبين بالمعاينة، وجود تصدعات بالعقار وسقوط إحدى البلكونات، والعقار على الطبيعة مكون من أرضى وطابقين علويين، ومشغول بالسكان، وصادر له قرار ترميم سابق، وجارى اتخاذ اللازم لإزالة الأجزاء المعلقة حفاظا على المارة.

 


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