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سفينة حربية إسبانية تغادر المياه البريطانية قرب جبل طارق

الإثنين، 18 فبراير 2019 10:40 ص
سفينة حربية إسبانية تغادر المياه البريطانية قرب جبل طارق سفينة حربية
رويترز
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قالت منطقة جبل طارق إن سفينة حربية إسبانية أمرت السفن التجارية بمغادرة مراسيها فى المياه البريطانية قرب جبل طارق لكن البحرية البريطانية تصدت لها وأبعدتها.

وحاولت السفينة الإسبانية توجيه أوامر للسفن التجارية بمغادرة المراسى على الجانب الشرقى من جبل طارق لكن السفن لم تغادر أماكنها. وذكرت السلطات فى جبل طارق أن البحرية البريطانية تصدت للسفينة التى أبحرت بعدها ببطء بمحاذاة الساحل وبأسلحتها مكشوفة.

وقال متحدث باسم جبل طارق "الازعاج فقط هو نتيجة هذه الألعاب الحمقاء التي يقوم بها أولئك الذين لا يقبلون بالسيادة البريطانية التي لا يرقي إليها شك على المياه المحيطة بجبل طارق".

 

 

 


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