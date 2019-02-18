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الإثنين، 18 فبراير 2019 01:38 ص
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زيادة القرصنة الإلكترونية على بنى تحتيه فى ألمانيا

الإثنين، 18 فبراير 2019 01:00 ص
زيادة القرصنة الإلكترونية على بنى تحتيه فى ألمانيا قراصنة كمبيوتر ارشيفية
أ ش أ
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 كشفت صحيفة (فيلت أم زونتاج) الألمانية، أن الهيئة الاتحادية لأمن تكنولوجيا المعلومات الألمانية سجلت زيادة واضحة في عدد هجمات القراصنة الإلكترونية على مشغلي بنى تحتية مهمة، مثل مؤسسات قطاع الطاقة الكهربائية وغيرها. 

وذكر تقرير للصحيفة، اليوم الأحد، أنه تم إخطار الهيئة بـ 157 هجوما خلال النصف الثاني من عام 2018.

وفي تقرير سابق للهيئة عن الفترة بين أول يونيو عام 2017 وحتى 31 مايو عام 2018، وصل إلى الهيئة 145 إخطارا بمثل هذه الحالات، فيما كان العدد وصل إلى 34 حالة في الفترة الزمنية ذاتها بين عامي 2016 و2017.

يشار إلى أن البنى التحتية الحساسة في ألمانيا تشمل شركات ومؤسسات من قطاعات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والصحة والمياه والتغذية والمالية والتأمين والحكومة والإدارة ووسائل الإعلام والثقافة.


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تكنولوجيا المعلومات الألمانية

ألمانيا

القراصنة




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