رفض استئناف محام وموظفين بقصر العينى لتزويرهم شهادات مرضية لمتهمين

كتب على عبد الرحمن

قررت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، رفض استئناف محامى واثنين موظفين بمستشفى قصر العينى على حبسهم، وقضى بتجديد حبسهم 45 يوما، على ذمة اتهامهم بتزوير شهادات إفادة من المستشفى لمتهمين فى قضايا جنائية.

وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، جوزيف إدوارد زكى، والمستشار شادى سيف ممثل النيابة، وأمانة سر محمد الجمل.

وكان ضباط مباحث الأموال العامة بالقاهرة، تمكنوا من ضبط كل من "م.ا" و"ج.ا"، موظفين فى مستشفى قصر العينى، و"ع.ا" محامى، لاتهامهم بتزوير شهادات إفادة مرضية، لإنقاذ متهمين من أحكام قضائية.

وبعرض المتهمين على نيابة جنوب القاهرة، أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، حددها قاضى المعارضات، مرتين وتم تجديدها.