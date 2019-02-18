رصف شوارع موط الفرعية وقرى أسمنت بمركز الداخلة بتكلفة 23 مليون جنيه

أعلن كمال إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، أنه يجرى حاليا رصف عدد من الشوارع الفرعية بمدينة موط، وكذلك شوارع قرى أسمنت التابعة، وتركيب بردورات، وذلك بتكلفة 23 مليون جنيه.

وأشار إبراهيم، إلى أن أعمال الرصف تأتى ضمن اعتماد الخطة الاستثمارية للمركز، مؤكدا بأن ذلك يأتى فى إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، لرصف الطرق غير الممهدة ورفع كفاءة المتهالك منها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية بالمدينة والقرى .

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد عبد الله مدير عام مديرية الطرق، أنه جارى العمل، وأن نسبه التنفيذ تخطت 30% من مجمل الأعمال التى المقرر الانتهاء منها خلال 5 أشهر .