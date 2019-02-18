رئيس نيجيريا: الجيش سيتعامل بكل صرامة مع أي محاولة للتلاعب بالانتخابات

أبوجا (رويترز)

حذر الرئيس النيجيري محمد بخاري اليوم الاثنين أي شخص يحاول التلاعب بالانتخابات من أنه يخاطر بحياته، متهما مفوضية الانتخابات المستقلة بعدم الكفاءة.

وقال بخاري إنه سيتم التعامل بصرامة مع أي شخص يحاول سرقة أو تدمير صناديق الاقتراع أو مواد العملية الانتخابية التي من المقرر إجراؤها السبت المقبل.

وقال خلال اجتماع طارئ مع قادة حزب مؤتمر كل التقدميين الحاكم في العاصمة أبوجا "أعطيت تعليماتي للجيش والشرطة بالتعامل بكل صرامة. لن نتحمل مسؤولية سوء تنظيم الانتخابات".

وأضاف أن أي شخص يسعى لترهيب الناخبين أو التدخل في الانتخابات فإنه "سيفعل ذلك على حساب حياته".

ولمح حزب الشعب الديمقراطي المعارض إلى أن بخاري يقف وراء التأجيل من أجل التمسك بالسلطة.

كانت المفوضية قد أعلنت في ساعة مبكرة من صباح السبت الماضي تأجيل الانتخابات قبل ساعات من توجه الناخبين إلى مراكز الاقتراع.