رئيس جامعة حلوان: نهضة حقيقية تشهدها مشروعات الآثار حاليا

وائل ربيعى

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن هناك نهضة حقيقية فى المشروعات الكبرى للآثار المصرية اليوم، قائلا "دائما الدكتور خالد عنانى له جمهور من الطلاب لأنه درًس لهم من قبل".

وأضاف نجم، خلال كلمته فى ندوة تحت بعنوان: "الآثار المصرية بين الاكتشافات الحديثة والمشروعات الكبرى"، لوزير الآثار، الدكتور خالد العنانى، فى إطار اهتمام جامعة حلوان بتوعية وتثقيف الطلاب، اليوم الإثنين، بقاعة الدكتور حسن حسنى بالحرم الجامعى، أن الندوة تدور حول أهمية الآثار والاكتشافات الأثرية الحديثة فهي تعطينا فكرة عن الحِقب التاريخية القديمة وشكلها وطبيعتها، وعن طبيعة حياة الأجيال التى عاشت فيها يوماً ما، وأهميتها فى ربط الماضى بالحاضر والمستقبل.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أهمية الندوات فى استثمار طاقات الشباب واستغلالها من أجل تنمية مهاراتهم وتوجيهها بشكل إيجابي، ونشر ثقافة الحوار بين الشباب بعضهم البعض.

وبدأت الندوة بعزف السلام الجمهورى وسط حضور كبير من جانب طلاب جامعة حلوان وأساتذتها.