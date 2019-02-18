رئيس السكة الحديد يفاجئ ورش الإشارات بالقاهرة ويحيل مسئولين للتحقيق

كتب رضا حبيشى

فاجأ رئيس هيئة السكة الحديد، ظهر اليوم، ورش الإشارات الإنتاجية بمنطقة فرز القاهرة، لمتابعة عمليات إنتاج المهمات اللازمة للإشارات الميكانيكية، والتأكد من إجراءات السلامة والجودة بالورش رافقه فيها المهندس سامى عبد التواب، نائب رئيس الهيئة لقطاع الركاب، وقرر إحالة بعض المسئولين بالورش للتحقيق.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد وفق بيان صحفى أن ورش الإشارات تقوم بعمل جميع المهمات اللازمة لنظم الإشارات الميكانيكية والبلوكات، وبعض المهمات من الجلب والبنوز ولقم الفرامل والأبواب الخاصة بالعربات والجرارات.

وخلال الجولة وجّه رئيس الهيئة بضرورة قيام جميع العاملين بأداء واجبات عملهم طبقا لما تتطلبه المرحلة الحالية من الانضباط الكامل بالعمل ورفع مستوى الخدمة المقدمة كما شدد على مدير الورشة بضرورة الالتزام بمعايير الجودة.