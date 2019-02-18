رئيس الدستورية العليا: الدولة تدعم مؤتمر رؤساء المحاكم العليا الأفريقية

كتب إبراهيم قاسم - تصوير أشرف فوزى

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولى اهتمام كبير برعاية المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك دعما لتوطيد العلاقات مع الأشقاء في القارة الأفريقية.

واوضح "جبالى: أن الدولة دعمت المؤتمر بشكل كامل ماديا ومعنويا، بهدف بحث مستقبل أفضل وأقوى للدول الأفريقية، وذلك من خلال التعاون القضائي بين الدول، بما يحقق استراتيجية أفريقيا 2063، حيث تم من خلاله إطلاق الشبكة الإلكترونية الأفريقية استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوصيات المؤتمر الثاني للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي شبكة مصرية خالصة 100% تخدم القارة الإفريقية في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019، لتصبح أول شبكة قضائية أفريقية أول هدية تهديها مصر لدول القارة.