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رئيس الحكومة يكلف وزير الاتصالات بتسريع الإنترنت بميحط ملاعب أمم أفريقيا

الإثنين، 18 فبراير 2019 09:41 م
رئيس الحكومة يكلف وزير الاتصالات بتسريع الإنترنت بميحط ملاعب أمم أفريقيا الإعلامى عمرو عبد الحميد واجتماع رئيس الحكومة
كتب أيمن رمضان
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، اجتمع مع اللجنة المشرفة على تنظيم بطولة أفريقيا 2019، وتحدث الحضور عن كل شاردة وواردة خاصة بالبطولة وتنظيمها، وتابع: "كما كلف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاستعداد بالتغطية اللازمة على أعلى مستوى سواء فى مجال الاتصالات أو شبكة الإنترنت، وكذا العمل على زيادة سرعة الإنترنت فى محيط ملاعب المباريات، ووزارة السياحة بإعداد برامج سياحية للجماهير والوفود المختلفة، لزيارة المعالم السياحية، خاصة المدن الساحلية".

 

وأضاف سعد، فى مداخلة لبرنامج "رأى عام" مع عمرو عبد الحميد على قناة "TeN"، أن رئيس الوزراء شدد على جاهزية المستشفيات فى المحافظات من أجل رعاية الجماهير، وتأهيل كل الملاعب والمدرجات وتجهيزها بالواى فاى من أجل تسهيل عمل الصحفيين ونقل البيانات بأسرع طريقة ممكنة.

 

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن كل المحافظات التى تستضيف البطولة مستعدة من حيث الرعاية الصحية، بنسبة 100%، وقبل البطولة كل محافظة ستكون مؤهلة من حيث الطرق وجاهزية الفنادق والملاعب، مشيرًا إلى أن وزير التنمية المحلية أكد جاهزية الفنادق فى المحافظات الخمس لاستقبال الوفود.


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