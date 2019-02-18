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رئيس البرلمان العراقى يصل إلى ألمانيا فى زيارة تستغرق 3 أيام

الإثنين، 18 فبراير 2019 09:46 ص
رئيس البرلمان العراقى يصل إلى ألمانيا فى زيارة تستغرق 3 أيام رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى
بغداد (أ ش أ)
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وصل رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة الألمانية برلين فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

وأعلن مصدر عراقى، فى تصريحات له حسبما أفادت قناة (الإخبارية) العراقية، أنه من المقرر أن يلتقى الحلبوسى مع مسؤولين بالبرلمان والحكومة والكتل السياسية الألمانية.

وكان الحلبوسى قد التقى أول الشهر الجارى مع السفير الألمانى لدى العراق سيريل نون لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات، وأبرزها الملف الأمنى والإنسانى والمساهمة فى جهود الإعمار وعودة النازحين وتحقيق الاستقرار.

 


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