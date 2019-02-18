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دواوين الوزارات × 24 ساعة..التموين: مخزون الدواجن المجمدة يكفى 4 أشهر

الإثنين، 18 فبراير 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة..التموين: مخزون الدواجن المجمدة يكفى 4 أشهر الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية
كتب محمود راغب
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

التضامن: ما تداول حول إلزام الشباب المقبل على الزواج باجتياز دورات غير صحيح

التضامن: لأول مرة مستشفى عائم بالصعيد يستهدف مليون سيدة من تكافل وكرامة.. فيديو

 

وزارة التموين:

تقرير رسمى يكشف ارتفاع المحلات المشاركة بالاوكازيون الشتوى لـ3231 خلال شهر

التموين: مخزون الدواجن المجمدة يكفى 4 أشهر.. ونوفر سلعا مختلفة فى رمضان

 

وزارة التربية والتعليم:

وزير التعليم وشيخ الأزهر يبحثان تفاصيل تطبيق نظام التعليم الجديد بالأزهر

"التعليم" تعلن غدا تفاصيل وأعداد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

"التعليم": 430 ألفا سجلوا إلكترونيا بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

 

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة تتفقد سير عمل " 100 مليون صحة" لطلاب المدارس بالأقصر

 

وزارة الإسكان:

انقطاع المياه عن القناطر الخيرية بالكامل لمدة 6 ساعات بسبب أعمال الصيانة غدا

وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمتابعة مشروعات مياه الشرب المقرر دخولها الخدمة بالجيزة

 

وزارة الزراعة:

فيديو وصور.. وزير الزراعة: نواصل رصد تحركات أسراب الجراد.. وتقارير متابعة دورية

بعد تحذيرات "الفاو" من تفشى الجراد.. وزير الزراعة: الوضع مستقر

"الزراعة": البصل خالٍ من متبقيات المبيدات و99.1% من العينات سليمة

 

وزارة النقل:

وزير النقل: ننفذ 6 محاور كبرى على النيل بالصعيد لربط شرق وغرب النيل

 

وزارة القوى العاملة :

القوى العاملة:توفير فرص عمل وتوقيع اتفاقيات لصرف علاوة لـ10آلاف عامل بجنوب سيناء

 

وزارة السياحة :

وزيرة السياحة تصدر قرارا لتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين

 

 

 

 

 

 


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