دعوات لتنظيم احتجاجات فى عطلة يوم الرؤساء ضد إعلان ترامب حالة الطوارئ

رويترز

دعا نشطاء فى الولايات المتحدة إلى تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد اليوم الاثنين أثناء عطلة (يوم الرؤساء) ضد إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية لتوفير تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وقالت جماعة (موف أون.أورج) التى تنظم الاحتجاجات وهى منظمة لا تستهدف الربح، إنها ستقام على مدار اليوم فى مدن وبلدات من بينها واشنطن وشيكاجو ونيويورك ولوس انجلوس وسان فرانسيسكو.

وقالت الجماعة على موقع أنشئ لمساعدة المحتجين على العثور على أقرب نقطة تجمع "تعالوا وعبروا عن غضبكم". ووصفت إعلان ترامب بأنه انتهاك للسلطة واعتداء على الكونجرس.

وأعلن ترامب حالة الطوارئ يوم الجمعة بموجب قانون يرجع لعام 1976 بعد أن رفض الكونجرس الاستجابة لطلبه بتخصيص 5.7 مليار دولار للمساعدة في بناء الجدار الذي كان التعهد الأساسي في حملته الانتخابية عام 2016. ويهدف الإعلان إلى تمكينه من الحصول على التمويل من مخصصات قررها الكونجرس بالفعل لمشروعات أخرى.

وتعهد الديمقراطيون بالطعن على الإعلان بوصفه انتهاكا للدستور. ويقول ترامب إن بلاده تحتاج إلى الجدار لكبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات عبر الحدود.