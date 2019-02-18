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دار الإفتاء تنعى شهداء مصر فى فيديو "موشن جرافيك"

الإثنين، 18 فبراير 2019 01:42 م
دار الإفتاء تنعى شهداء مصر فى فيديو "موشن جرافيك" دار الافتاء المصرية - أرشيفية
كتب لؤى على
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أصدرت وحدة الرسوم المتحركة بدار الإفتاء المصرية فيديو "موشن جرافيك" تنعى فيه شهداء مصر الأبرار الذين استُشهدوا أول من أمس في تبادل لإطلاق النار مع جماعات الغدر والإرهاب في سيناء.
 
ووجَّهت الدار خطابها إلى شهدائنا البواسل قائلة: "إلى كل شهيد .. يا من أصبحتم في زمرة الشهداء .. تضحياتكم لن تذهب سدًى، بل سنسمو بها إلى أقصى مدى، فإلى جنة الخلد يا جند الرحمن، يا أشجع الفرسان، يا عرسان الجنان".
 
وأكدت الدار في نعيها أن مصر التي ذكرها الله مرات في القرآن وأوصى بها وبأهلها النبيُّ العدنان، ستظل محفوظةً كريمةً آمنةً محصنةً بدماء الشهداء المقدسة، محفوفة بأرواحهم الطاهرة.
 
واختتمت دار الإفتاء الفيديو بقولها: "عيوننا تذرف دمًا عليكم، وقلوبنا يعتصرها الألم لفراقكم، وأرواحنا يحدوها الشوق لمعانقة أرواحكم، فعزاؤنا أنكم أنتم الأحياء، فرحين بما آتكم الله من فضله وتستبشرون بالذين لم يلحقوا بكم من خلفكم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهنيئًا لكم ما عند الرحمن وإلى لقاء في فردوس الجنان".
 
 
 
 

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