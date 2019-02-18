خالد أبو بكر: مصر تسير بخطى جيدة.. والسيسى أجرى 94 جولة خارجية

كتب محسن البديوى

أكد خالد أبو بكر، أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية، ولقاءاته بكبرى الشركات العالمية ساهمت فى دعم الاستثمار المباشر بشكل كبير.

وقال "أبو بكر" خلال برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أجرى 94 جولة خارجية، آخرها زيارته للمدينة الألمانية ميونيخ للمشاركة فى أعمال الدورة الـ 55 لمؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية، مضيفًا:" الرئيس السيسى ، مهندس دعم الاستثمار المباشر، وخاصة فى ظل دعواته لكبرى الشركات للاستثمار فى مصر بما أعطى دافع كبير لهذه الشركات للإستثمار" ، مشيرا الى أن مصر تسير بخطى جيدة، وهناك تناول إيجابى من قبل وسائل الإعلام الأجنبية للاستثمار فى مصر وخاصة مجال النفط والغاز، بجانب المنطقة الصناعية شرق بورسعيد.