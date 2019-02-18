حفتر يصدر قرارا باستئناف الرحلات المدنية إلى مطار سبها الدولى

كتب : أحمد جمعة

أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر قرارا باستئناف الرحلات المدنية إلى مطار سبها الدولى.

وقال آمر منطقة سبها العسكرية اللواء المبروك الغزوى فى تصريح صحفى، الاثنين، إن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر أصدر تعليماته باستئناف رحلات الخطوط المدنية مراعاة للظروف الإنسانية والاجتماعية على أن يكون عمل الأجهزة الأمنية تحت إشراف منطقة سبها العسكرية.

كانت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة لقيادة الجيش الليبى قد أعلنت أن الهبوط والإقلاع من وإلي مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية محظور إلا بعد موافقة غرفة عمليات القوات الجوية.

وقالت غرفة عمليات الكرامة فى بيان منذ أيام أن أى طائرة تهبط فى مطارات الجنوب الليبى بدون تصريح سيتم إجبارها علي الهبوط وسيتم التعامل معها كهدف معادى، مؤكدة أن أى طائرة أجنبية تهبط حتى فى المهابط الترابية ستكون هدفا مشروعا لمقاتلات السلاح الجوى الليبى.