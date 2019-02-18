حبس عاطل طعن صديقه بمطواة بسبب فتاه فى حلوان

كتب على عبد الرحمن

قررت نيابة حلوان حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بطعن صديقه .

تلقى العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغًا من مستشفى حلوان العام، مفادها وصول المدعو "م.أ"، 27 سنة، عاطل ومقيم بالمشروع الأمريكي، مصابًا بطعنة نافذة في الجانب الأيسر، وتهتك في الكلي.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بسبب فتاة كانت تسير بصحبة الضحية، وشاهده مسجل خطر صديقه، كان على علاقة بالفتاة، وعلى خلاف قديم مع الضحية، قام على إثرها بفتح مطواه وطعنه طعنة نافذة بمنطقة الجانب الأيسر.

تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد الانتقام من الضحية بسبب خلافات سابقة وقيامه بطعنه سابقا في منطقة الرقبة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.