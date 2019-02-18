حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطهم بـ10 كيلو بانجو فى كفر شكر

القليوبية - نيفين طه

قرر أحمد الكاشف رئيس نيابة كفر شكر، برئاسة المحامى العام لنيابات جنوب بنها، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطهما بحوزتهما 10 كيلو من مخدر البانجو، وسلاح نارى.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، بقيام ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بالمديرية باستهداف وضبط كل من "علاء.س"، 43 سنة، عاطل، و"محمد.س"، 33 سنة، عاطل، مقيمان محافظة الشرقية.

وذلك أثناء ترددهما على دائرة مركز كفر شكر، بالقرب من مدخل كفر عامر رضوان – دائرة مركز كفر شكر حال استقلالهما السيارة رقم "ر س ب 5183" ماركة شيفروليه بيضاء اللون موديل 2006 م، ملك وقيادة المتهم الأول، وضبط بحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 10 كيلو جرام - سلاح أبيض "كاتر"، ومبلغ مالى 370 جنيها، و3 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.