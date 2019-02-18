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حبس طبيب وزوجته 6 أشهر لاستيلائهما على منقولات مستثمر أجنبى بالدقى

الإثنين، 18 فبراير 2019 02:55 م
حبس طبيب وزوجته 6 أشهر لاستيلائهما على منقولات مستثمر أجنبى بالدقى محكمة-أرشيفية
كتب ــ سليم على
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قضت محكمة جنح مستأنف الدقى، برئاسة المستشار عماد الدين الدرملى، بمعاقبة طبيب بمستشفى حكومي شهير بالجيزة وزوجته بالحبس 6 أشهر مع إلزامهما بالمصروفات، لاستيلائهما على منقولات و"أثاث" شقة بحي الدقي بالكامل تعود ملكيتها لمستثمر أجنبي.
 
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة "شيماء م " استغلت بصفتها مديرة أعمال المستثمر الأجنبي وزوجها المتهم الثانى "رامي م" الطبيب بمستشفى بولاق الدكرور العام، عدم تواجد المستثمر في المكان وذهبا إلى الشقة الكائنة بشارع الدقي ليلا واستوليا على المنقولات التي بداخلها بالكامل.
 
وأشارت التحقيقات، إلى أن  المتهمة حاولت وزوجها إنكار الأمر في البداية، إلا أن المحكمة اطمأنت لشهادة حراس الأمن بالعقار الذين أكدوا حضورهما ليلا ، واستيلائهما على منقولات الشقة بالكامل، مؤكدين عدم شكهم بها لأنهم يعلمون أنها وكيلة أعمال المستثمر الأجنبي فى مصر.
 
 
 

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