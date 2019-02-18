حالة الطقس اليوم الإثنين 18-2-2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تقل الرؤية على الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهاراً: تنخفض درجات الحرارة و تكون دون مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 4-6 درجات مئوية، و يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام و مُتقلباً ما بين غائم جزئي و غائم و يُتوقع هطول زخات محلية من الأمطار و البَرَد بمشيئة الله في مناطق عشوائية و مُختلفة من المملكة لا سيما بعد الظهر و تشمل المناطق الصحراوية، و تترافق مع حدوث الرعد أحياناً. كما و يُتوقع أن يكون الهطل على شكل تساقط ثلجي مُتقطع فوق المُرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

في خليج العقبة ، الرياح: شمالية خفيفة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20سم).، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً: يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة و تقترب من الصفر المئوي بعد مُنتصف الليل في بعض المناطق، و يكون الطقس شديد البرودة مع ظهور كميات من السُحب المُنخفضة، و تبقى الفرصة مهيأة في ساعات الليل الأولى لهطول زخات محلية من الأمطار و البَرَد بمشيئة الله.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية غزيرة أحيانا فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.