video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 11:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"جنايات المنيا" تقضى بإعدام طالب والمؤبد لآخر بتهمة القتل

الإثنين، 18 فبراير 2019 10:59 م
"جنايات المنيا" تقضى بإعدام طالب والمؤبد لآخر بتهمة القتل محكمة
فريق المحافظات
إضافة تعليق

قضت مساء اليوم الاثنين محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين عصام عبد الواحد ووائل شعبان بحضور أحمد معوض رئيس النيابة، وأمانة سر محسن فكرى ومحمد حسين ومحمد مصطفى ومحمود حسين، بالإعدام شنقا لطالب حضوريا، والمؤبد لابن عمه غيابيا، متورطين فى قتل طالب بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، فى القضية رقم 614 لسنة 2018 كلى شمال المنيا.

 حيث قضت المحكمة بمعاقبة علاء ا ع 19 سنة طالب حضوريا بالإعدام شنقا والسجن المؤبد بحق ابن عم الأول بالسجن المؤبد غيابيا، وإلزام المتهمين بمصاريف المحكمة، وإحالة الدعوى المدنية لدائرة الاختصاص.

كان المحامى العام الأول المستشار أسامة عبد المنعم قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات فى 28 يونيو 2018 وشمل أمر الإحالة أن المتهمين قتلا "عارف على بطران"، ومقيم بعزبة بطران بمركز مغاغة فى 23 ديسمبر 2017 بسلاح نارى سلاح آلى، بمعرفة المتهم الأول والمتهم الثانى ساعده فى ارتكاب الجريمة على خلفية نشوب خلافات بين المجنى عليه والمتهم الأول.

فى سياق آخر تلقى اللواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من العميد مجدى سالم مدير المباحث يفيد ورود معلومة عن قيام رضا.ا.ا 27 سنة عاطل مقيم ديروط بالتردد على مساجد القرى.

وأكدت التحريات الاولية للمقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز شرطة ملوى والتى أشرف عليها العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية بصحة المعلومة وأنه متسول ويقوم بالنصب على المواطنين بالقرى من خلال إيهامهم بأنه تعرض لحادث سير بتوك توك كان يمتلكه مما أسفر عن مصرع أسرته وتبقى نجله الأصغر مما يستعطف المواطنين للحصول على مساعدته ماديا لعلاجه هو ونجله.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع عروس بعد 13 يوما من زواجها اختناقا بالغاز فى المنيا

اخبار مصر

اخبار المنيا

اخبار المحافظات

جنايات المنيا




لا تفوتك
فيديو.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 6 أيام.. أبرزها طرح عملة معدنية بـ100جنيه

فيديو.. الحكومة تنفى 12 شائعة فى 6 أيام.. أبرزها طرح عملة معدنية بـ100جنيه

التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل مارس المقبل

التعليم: الفائزون بمسابقة العقود المؤقتة يتسلمون العمل مارس المقبل

مش أى نجم ينفع كرتون.. تعرف على النجوم الأكثر شهرة فى أفلام ديزنى.. عبد الوارث عسر له السبق.. الفخرانى وعبلة كامل ومنى زكي وهنيدى والسقا وحماقى برعوا فى الدبلجة.. وأبوزهرة كافأته ديزنى بـ 10 آلاف دولار

مش أى نجم ينفع كرتون.. تعرف على النجوم الأكثر شهرة فى أفلام ديزنى.. عبد الوارث عسر له السبق.. الفخرانى وعبلة كامل ومنى زكي وهنيدى والسقا وحماقى برعوا فى الدبلجة.. وأبوزهرة كافأته ديزنى بـ 10 آلاف دولار

بالصور.. الأبطال الحقيقيون لشخصيات نجوم الكرة فى السينما المصرية.. شحاتة أبو كف يفجر أزمة "الشقة" مع على خليل فى الزمالك.. الحريف بطل "حافى" أخفق فى الأهلى.. ومتعب "العالمى" فى شاشات السينما

بالصور.. الأبطال الحقيقيون لشخصيات نجوم الكرة فى السينما المصرية.. شحاتة أبو كف يفجر أزمة "الشقة" مع على خليل فى الزمالك.. الحريف بطل "حافى" أخفق فى الأهلى.. ومتعب "العالمى" فى شاشات السينما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة