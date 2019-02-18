"جنايات المنيا" تقضى بإعدام طالب والمؤبد لآخر بتهمة القتل

فريق المحافظات

قضت مساء اليوم الاثنين محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين عصام عبد الواحد ووائل شعبان بحضور أحمد معوض رئيس النيابة، وأمانة سر محسن فكرى ومحمد حسين ومحمد مصطفى ومحمود حسين، بالإعدام شنقا لطالب حضوريا، والمؤبد لابن عمه غيابيا، متورطين فى قتل طالب بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، فى القضية رقم 614 لسنة 2018 كلى شمال المنيا.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة علاء ا ع 19 سنة طالب حضوريا بالإعدام شنقا والسجن المؤبد بحق ابن عم الأول بالسجن المؤبد غيابيا، وإلزام المتهمين بمصاريف المحكمة، وإحالة الدعوى المدنية لدائرة الاختصاص.

كان المحامى العام الأول المستشار أسامة عبد المنعم قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات فى 28 يونيو 2018 وشمل أمر الإحالة أن المتهمين قتلا "عارف على بطران"، ومقيم بعزبة بطران بمركز مغاغة فى 23 ديسمبر 2017 بسلاح نارى سلاح آلى، بمعرفة المتهم الأول والمتهم الثانى ساعده فى ارتكاب الجريمة على خلفية نشوب خلافات بين المجنى عليه والمتهم الأول.

فى سياق آخر تلقى اللواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من العميد مجدى سالم مدير المباحث يفيد ورود معلومة عن قيام رضا.ا.ا 27 سنة عاطل مقيم ديروط بالتردد على مساجد القرى.

وأكدت التحريات الاولية للمقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز شرطة ملوى والتى أشرف عليها العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية بصحة المعلومة وأنه متسول ويقوم بالنصب على المواطنين بالقرى من خلال إيهامهم بأنه تعرض لحادث سير بتوك توك كان يمتلكه مما أسفر عن مصرع أسرته وتبقى نجله الأصغر مما يستعطف المواطنين للحصول على مساعدته ماديا لعلاجه هو ونجله.